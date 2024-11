O tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych oraz kontrakt płytowy walczyli w finale "The Voice of Poland: Iza Płóciennik z drużyny Lanberry; Anna Iwanek z teamu Kuby Badacha; Kacper Andrzejewski z grupy Tomsona i Barona oraz Mikołaj Przybylski, podopieczny Michała Szpaka.

Finaliści "The Voice of Poland" - kim są

Anna Iwanek to prawdziwy muzyczny wulkan. Jej trener, Kuba Badach, nie szczędzi jej pochwał. Wokalistka ma na swoim koncie współpracę z wieloma artystami, występy w musicalach i klubach komediowych, a także utwory, które zna cała Polska. Śpiewa, odkąd pamięta – od domowych popisów przez licealny zespół po występ w szczecińskiej filharmonii.

Mikołaj Przybylski ma 20 lat. Pochodzi ze Starego Miasta, miejscowości położonej w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim. Mikołaj Przybylski ukończył szkołę muzyczną. Jest też absolwentem Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zaczął śpiewać w wieku 15 lat w Studiu My Voice. Nudzi go wszystko poza śpiewaniem i dbaniem o siebie. Lubi dobierać swoje ubrania i fryzurę.

Kacper Andrzejewski jest wszechstronnym twórcą i perfekcjonistą. Jego trenerzy, Tomson i Baron, nie kryją zachwytu. Ukończył wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Z kolegami z roku założył zespół „21 Gram”, z którym tworzy autorskie kawałki. Poza tym regularnie występuje u boku Krzesimira Dębskiego. Współpracował także z wieloma polskimi artystami w chórkach.

Izabela Płóciennik urodziła się w 1995 roku. Pochodzi z Iwanowic koło Kalisza. Izabela Płóciennik jest samoukiem. Od prawie 10 lat śpiewa w luksusowych hotelach w egzotycznych krajach. Pierwszy kontrakt podpisała w wieku 20 lat. Wyjechała wtedy do Dubaju, później dwukrotnie do Wietnamu, Hong Kongu, a teraz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kto wygrał 15. edycję "The Voice of Poland"?

Głosami widzów tytuł Najlepszego Głosu w Polsce i kultowa statuetka przypadły Annie Iwanek. Czwarte miejsce zajęła Iza Płóciennik, która uchodziła za faworytkę. Potem odpadł Kacper Andrzejewski. W finałowym pojedynku starli się Anna Iwanek i Mikołaj Przybylski.

Anna Iwanek otrzymała statuetkę Najlepszego Głosu w Polsce, kontrakt z wytwórnią fonograficzną oraz 50 tysięcy złotych. Dodatkowo, z rąk dyrektora generalnego TVP Tomasza Syguta, zwyciężczyni odebrała również Złoty Bilet do konkursu Premier podczas 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu oraz zaproszenie do występu na tegorocznej scenie Sylwestra z Dwójką w Chorzowie.

Jeszcze to wszystko procesuję. To, co się wydarzyło, dotrze do mnie pewnie dopiero jutro albo za tydzień. To jest totalne szaleństwo, radość i wdzięczność ogromna! Arcywielce chciałam wszystkim podziękować - widzom, mojej rodzinie i wszystkim, których poznałam w programie. Dzięki Wam ta przygoda była jeszcze wspanialsza! – wyznała wzruszona zwyciężczyni tuż po ogłoszeniu wyników.

Goście finału "The Voice of Poland"

W finałowej rozgrywce, oprócz występów finalistów, byli na scenie muzyczni goście. Widzowie usłyszeli Natalię Przybysz, Igo oraz Janka Górkę, zwycięzcę 14. edycji "The Voice of Poland".