W oświadczeniu opublikowanym 13 stycznia, Ewa Bem nie kryła, że los ponownie wystawił ją na próbę. Artystka wyjaśniła, że z powodów zdrowotnych zmuszona jest odwołać najbliższy koncert. Z przykrością poinformowała swoich wielbicieli, że spotkanie z nimi musi zostać przełożone na 2 kwietnia.

Ewa Bem nie wystąpi 14 stycznia

"Moi Mili... Ściga mnie, a co gorsze dogania, pech siłacz. To nic nowego chyba dla nikogo, ale tym razem dokuczył cudownej mojej publiczności, z którą miałam się spotkać we wtorek 14 stycznia w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie Pech spowodował, że w tym terminie znowu się nie spotkamy"- napisała Ewa Bem na Facebooku.

"Tymczasem bardzo was wszystkich przepraszam, nie chciałam zawieść, przytulam i życzę pięknego nowego roku" - zakończyła wpis Bem. Fani Ewy Bem są pełni zrozumienia i życzą jej szybkiego powrotu na scenę.

Trudny 2024 r. Ewy Bem

Ewa Bem śpiewa od ponad 40 lat. Wylansowała wiele przebojów, m.in. "Żyj kolorowo" czy "Moje serce to jest muzyk". Tak pod koniec grudnia artystka podsumowała mijający, 2024 r.: "Bardzo ciężki, bardzo trudny, chorowity, znojny, smutny, smętny. Wszyscy w rodzinie musieliśmy wykrzesać niezwykłe siły, żeby go przetrzymać. Ale sama nie jestem jakąś wielką fanką sylwestra i niestety nie wierzę w to, że 31 grudnia wszystko ulegnie raptownej odmianie i od pierwszego będzie lepiej. Także zobaczymy, jak będzie. Był to ciężki rok. Nie powiem, żebym go lubiła".