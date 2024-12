W tym roku impreza sylwestrowa TVP odbędzie się w Chorzowie. Nowe władze stacji postanowiły zerwać z dotychczasową tradycją i opuścić Równię Krupową w Zakopanem.

Sylwester TVP odbędzie się w Chorzowie. Oni go poprowadzą

Powoli TVP odsłania karty. Podała już, kto wystąpi na scenie i będzie bawił publiczność. Teraz ujawniono, kto za dwa tygodnie wystąpi w Chorzowie w roli prowadzących imprezę. Będzie ich aż dziewięcioro.

Reklama

W gronie spikerów sylwestrowej zabawy z TVP pojawią się m.in. Anna Lewandowska, Michalina Sosna, Marta Surnik, a także Katarzyna Pakosińska, Piotr Wojdyło, Krystyna Sokołowska, Błażej Stencel i Filip Antonowicz.

Piosenkarz w roli prowadzącego. Na Stadion Śląski "przyjedzie tramwajem"

Jest też jedno zaskoczenie. W roli prowadzącego wystąpi Piotr Kupicha z zespołu Feel. Zażartował, że na miejsce imprezy czyli Stadion Śląski w Chorzowie ma tak blisko, że przyjedzie tam tramwajem.

Dobry skład, będzie wesoło, to już wiem po samych prowadzących, a co dopiero jak się patrzy na listę gwiazd - stwierdził Filip Antonowicz. Na scenie ze swoimi przebojami mają wystąpić m.in. Michał Szpak, Lanberry, Andrzej Piaseczny, Lemon, Sara James, ale także DJ Bobo czy The Kolors.