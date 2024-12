Trwa odliczanie do Bożego Narodzenia i sylwestrowej nocy. Hucznie nowy rok powitamy podczas telewizyjnych koncertów, organizowanych przez Polsat i TVP. Co na to TVN? Stacja organizuje imprezę pod przewrotnym tytułem "Nie idziemy na Sylwestra". Co ciekawe, nie odbędzie się ona wcale 31 grudnia!