W tym roku TVP nie zorganizowała imprezy sylwestrowej w Zakopanem. Przeniosła się do Chorzowa a dokładnie na Stadion Śląski. Na koncercie pod tytułem "Sylwester z Dwójką" pojawi się wiele znanych polskich gwiazd.

Bryan Adams gwiazdą sylwestra z TVP

Przed publicznością zgromadzoną na stadionie oraz przed telewizorami wystąpią m.in.: Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Natasza Urbańska, Wersow, Blanka oraz zespół Wilki. Nie zabraknie także twórców jednego z największych hitów ostatnich lat, zespołu The Kolors.

Główną gwiazdą imprezy w Chorzowie będzie Bryan Adams. Jego obecność na Stadionie Śląskim ogłoszono w Wigilię w programie informacyjnym 19:30. Piosenkarz, który ma na koncie takie hity jak "Heaven" czy "Everything I do, I do it for you" według "Super Expressu" do Polski przyleciał dopiero 31 grudnia i od razu pojechał na próbę.

Takie wymagania ma Bryan Adams

Okazuje się, że artysta ma niewielkie, ale jednak wymagania. Co musi znaleźć się w jego garderobie i pokoju hotelowym? To tylko dwie rzeczy. W garderobie musi mieć rozgrzewającą herbatę z imbirem. Z kolei jego hotelowym kaprysem jest mata do jogi, by mógł poćwiczyć i wyciszyć się przed występem.

Tyle kosztuje nocleg gwiazdy sylwestra z TVP

Nie wiadomo, jakie wynagrodzenie Bryan Adams otrzyma za swój występ w Chorzowie. Znana jest z kolei cena za nocleg gwiazdy. Ma on nocować w apartamencie w najlepszym hotelu w Katowicach, gdzie noc kosztuje ok. 1700 złotych.

Każdy pokój dzienny posiada sypialnię z dużym, podwójnym łożem. Apartamenty znajdują się na I i V piętrze hotelu. Z okien apartamentów na V piętrze podziwiać można architekturę zabytkowych kamienic oraz stary dworzec kolejowy". Goście witani są talerzem owoców, w pokoju znajdują się także świeże kwiaty oraz słodki poczęstunek - pisze Pudelek.