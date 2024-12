Informacje o tym, że TVN, który obecnie należy do Warner Bros. Discovery miałby zostać sprzedany krążą w mediach już od pewnego czasu. Jak wynika z doniesień kupnem stacji zainteresowani są inwestorzy z Węgier, Rosji lub Chin.

TVN może zostać sprzedany

Rząd Donalda Tuska wprowadził środki ochronne dla kluczowych firm medialnych, w tym TVN oraz Polsatu. Sprzedaż TVN-u wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Okazuje się, że prezes firmy David Zaslav sprzedał swoje akcje za 30 mln dolarów. To jeszcze bardziej zwiększyło obawy inwestorów.

Kto jest zainteresowany kupnem TVN?

Wartość Grupy TVN szacuje się na 1 mln euro. Wśród tych, którzy mogą go kupić wymienia się m.in. czeską PPF Group, włoską MediaForEurope oraz fundusze związane z Viktorem Orbanem. Włoski potencjalny nabywca to z kolei firma kontrolowana przez rodzinę Berlusonich.

Anita Werner w "Faktach" nawiązała do sprzedaży TVN

W poniedziałek "Fakty" prowadziła Anita Werner, która żegnając się z widzami, skierowała do nich bardzo wymowne słowa. Świat się zmienia, ale to, co się nie zmienia, to nasze wartości - powiedziała.

W redakcji "Faktów" TVN te wartości, to uczciwość dziennikarska i dziennikarski warsztat, to rzetelna, sprawdzona informacja. Wy, drodzy Państwo, macie prawo wiedzieć, a my jesteśmy tu po to, żeby tę wiedzę Wam dostarczyć. I będziemy. Niezmiennie - dodała.