Program "Taniec z gwiazdami" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów od wielu lat. Podobnie jest z gwiazdami i tancerzami, którzy biorą w nim udział. Niektórzy stają się czasem bardziej popularni od gwiazd.

Hanna Żudziewicz opuszcza "Taniec z gwiazdami"

Ostatnio głośno było o tym, że Michał Danilczuk rozstaje się z "Tańcem z gwiazdami" i przechodzi do konkurencji czyli TVN. Będzie jednym z jurorów show "You Can Dance". Teraz okazuje się, że z show żegna się kolejna tancerka. Mowa o Hannie Żudziewicz. Widzowie widzieli ją tańczącą w parze m.in. z Filipem Chajzerem oraz Filipem Bobkiem czy Piotrem Mrozem.

Podczas wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" zabraknie jej w show. Powód? Ten podała na swoim Instagramie.

Hanna Żudziewicz nie pojawi się w show Polsatu. Podała powód swojej decyzji

Wyjaśniła, dlaczego taką decyzję podjęła. To ona sama zdecydowała, że tym razem musi odpuścić udział w programie i musi zrobić sobie przerwę.

Kochani, niestety nie zatańczę w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Piszę to, ponieważ dostaję od Was mnóstwo zapytań na ten temat. Kocham ten program, ale z powodu dużej ilości zobowiązań, na wiosnę muszę zrobić sobie przerwę - napisała na swoim Instagramie.

Oczywiście będę śledziła program i trzymała kciuki za uczestników - dodała.Na pocieszenie dodała, że choć zabraknie jej wiosną, to powróci w jesiennej edycji show.