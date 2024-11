Według komunikatu, który pojawił się w piątek po południu nową szefową "Pytania na śniadanie" została Barbara Dziedzic. Zastąpiła w tej roli przebywającą na zwolnieniu lekarskim Kingę Dobrzyńską.

Osobliwe pożegnanie Górskiej i Stockingera. To koniec ich pracy w "Pytaniu na śniadanie"?

W mediach już pojawiły się plotki dotyczące kolejnych zmian. Z zachowania prowadzących sobotnie wydanie śniadaniówki TVP wynika, że już poniekąd nastąpiły. Joanna Górska i Robert Stockinger pod koniec programu przytulili się do siebie i pożegnali z widzami.

Dziękujemy za ten wspólny poranek. Jest nam szalenie miło, że byli państwo z nami. Bardzo dziękuję ci za to wszystko Asiu - powiedział Stockinger. Po tych słowach, Joanna Górska również podziękowała koledze.

Tak Joanna Górska dziękowała Robertowi Stockingerowi

Robert, bardzo dziękuję. Ja również za wszystko, co się wydarzyło, jeśli chodzi o program "Pytanie na śniadanie"- takie słowa padły z jej ust. Jak wynika z informacji, do których dotarł Plotek para ta nie wróci już do prowadzenia "Pytania na śniadanie".

Górska i Stockinger najprawdopodobniej na antenę już nie wrócą. A na pewno nie w dotychczasowej parze - stwierdził informator. Jak wynika z medialnych doniesień do śniadaniówki może wrócić Łukasz Nowicki, który był już prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Na razie nie wiadomo, kogo z prowadzących miałby zastąpić albo z kim stworzyć nową parę.