Tomasz Jakubiak, popularny szef kuchni znany z programu "MasterChef", zmaga się z rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. Jest odżywiany pozajelitowo. Przechodzi kolejną, ósmą już rundę chemioterapii. Niedawno ogłosił, że pojawiło się "światełko w tunelu" i zakwalifikowano go do leczenie w klinice w Izraelu. Ma wyjechać już w ten poniedziałek.

Wyjątkowa, charytatywna kolacja

Tomasz Jakubiak walczy i nie poddaje się. Wspierają go fani oraz liczne grono przyjaciół. Tomek jest ikoną nie tylko kulinariów, nie tylko relacji, ale też ikoną samą w sobie. Myślę, że miłość, którą wzbudza u ludzi, i wsparcie pomoże nam 1 grudnia na kolacji, która odbędzie się w Gdańsku o godzinie 17.00. 500 osób, mnóstwo kucharzy i ludzi dobrej woli. I możemy śmiało powiedzieć, że Tomek jak zawsze łączy ludzi - mówiła Plejadzie Daria Ładocha.

Kolacja, którą zorganizowano w gdańskiej Polsat Plus Arena, przyciągnęła tłumy. Wyprzedano wszystkie bilety. Za każdy trzeba było zapłacić 499 zł. Zgromadzono niemal 200 tys. zł, a dodatkowe fundusze napłynęły z licytacji cennych przedmiotów.

Wśród uczestników kolacji było wiele znanych osób, w tym m.in. przyjaciele Tomasza Jakubiaka z branży kulinarnej, m.in. Anna Starmach, Daria Ładocha, Michel Moran. Tomasz Kammel, Abelard Giza i Kacper Ruciński poprowadzili aukcje. Kolację uświetnił występ Patrycji Markowskiej.

"Tomek jest pełen życia"

Bardzo mi ciężko było w to uwierzyć, bo Tomek jest pełen życia. Do tej pory jest pełen życia. Do tej pory ma błysk w oku. Głęboko wierzę w to, że jego chęć życia, pogoda ducha sprawi, że on pokona tę chorobę. Tomek jest taką osobą, która jest jak światło, że jak się gdzieś pojawia, to od razu wszystkim się humor polepsza. Ciężko mi było uwierzyć w to, że właśnie on dostał na plecy tak ciężką sytuację. Jest to dla mnie coś naprawdę bolesnego - powiedziała Plejadzie Patrycja Markowska.