Kolejnym dziennikarzem TVP, który dołączy do zespołu Kanału Zero jest Waldemar Stankiewicz. Przez ostatnie lata był reporterem "Wiadomości". Oprócz niego w Kanale Zero pracują już m.in. Tomasz Wolny, Arleta Bojke i Maria Stepan. Oni również byli wcześniej związani z pionem informacyjnym TVP.