Tomasz Wolny przez kilkanaście lat związany był z TVP. Prowadził tam m.in. "Panoramę" oraz "Pytanie na śniadanie" w duecie z Idą Nowakowską. Widzowie kojarzyli go również z prowadzenia cyklicznego koncertu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki".

Tomasz Wolny dołączył do zespołu Kanału Zero

Po tym jak stracił pracę w TVP przez kilka miesięcy nie pojawiał się publicznie ani na wizji. Swojego odejścia nie omieszkał jednak skomentować. Nowemu szefostwu zabrakło klasy i odwagi, by przekazać to osobiście, ale w rozmowach z moimi koleżankami i kolegami, jedyny zarzut, jaki podniesiono to kwestia mojej wiary - napisał w mediach społecznościowych.

W ubiegłym tygodniu media obiegła wiadomość, że Wolny dołącza do zespołu Kanału Zero. Kiedy kilka miesięcy temu wróciliśmy z naszej rodzinnej podróży dookoła świata, okazało się, że lądujemy w nieco innej Polsce, i że zawodowo to dla mnie dość twarde lądowanie - powiedział w specjalnym wydaniu programu o godz. 14.

Znana aktorka była gościem Tomasza Wolnego

Kolejny raz pojawił się już w porannym paśmie o godz. 7 a więc w docelowym paśmie, które będzie regularnie prowadził. Na wizji nie był jednak sam. Dołączyła do niego Katarzyna Bujakiewicz, aktorka znana m.in. z serialu "Na dobre i na złe".

Ja już trochę się wytłumaczyłem - "skąd" i "dlaczego". Ja korzystam z wolności i zaczynam od zera, a co ty tu robisz? - zapytał Wolny swojego gościa. No wiesz, jak się skompromitować, to (...) gdzie, jak nie tu… - odpowiedziała Bujakiewicz.

Możemy powiedzieć prawdę: dzwonisz do mnie od 20 lat i namawiasz mnie na współprowadzenie. Ten telefon pojawił się ponownie. Powiedziałam: 'nie', ale potem: "czekaj, spróbujmy". Jestem pełna obaw, ale jestem tu na chwilę, żebym rozkręcić ten program - stwierdziła Bujakiewicz.

Okazuje się, że aktorka przecierała szlaki. Tomasz Wolny postanowił zapraszać do porannego show różne znane osoby. Mam taki pomysł, żeby raz na dwa tygodnie, może częściej, zapraszać do studia jako współprowadzącego lub współprowadzącą postać z zupełnie innego świata. By wychodzić ze swojej bańki, otwierać się na coś zupełnie nowego- wyjaśnił.

Kto będzie kolejnym gościem show? Na razie nie wiadomo. Widzom spodobał się ten duet. W komentarza można było przeczytać, że "w końcu nie wiało nudą'.