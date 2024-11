Izabella Krzan przez wiele lat związana była z TVP. Prowadziła tam m.in. "Pytanie na śniadanie", odkrywała litery w "Kole Fortuny" i prowadziła okolicznościowe koncerty oraz imprezy. Gdy nastąpiła zmiana władz w stacji, Izabella Krzan podobnie, jak inni prezenterzy musiała pożegnać się z pracą.

Izabella Krzan kilka miesięcy temu dostała pracę w TVN Style

Długo nie pozostawała bezrobotna. Dołączyła do zespołu Kanału Zero, gdzie prowadzi poranne programy. Latem pojawiła się informacja, że prezenterka dołączy również do zespołu stacji TVN a dokładnie TVN Style. Została tam prowadzącą wieczorny program w formie talk-show. Format nosił tytuł "Dobry wieczór". Oprócz Izabelli Krzan prowadzącymi byli Kasia Węsierska, Jakob Kosela oraz Karol Paciorek. Premierę programu przesunięto z 30 września na 14 października. Emitowany był od poniedziałku od czwartku o godz. 21.00.

Program prezenterki zniknie z anteny

Niestety długo na antenie stacji TVN Style nie zabawił. Oglądało go zaledwie 13 tys. widzów. To sprawiło, że stacja postanowiła go zawiesić. Jak informuje Press program emitowany będzie tylko do końca listopada. "Dobry wieczór" miał zaplanowane aż 36 wydań, podczas gdy premierę ostatecznie zaliczy tylko 28 odcinków.Produkcja nie komentuje na razie tych doniesień.