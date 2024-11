We wrześniu na antenę telewizyjnej Dwójki trafiła piętnasta edycja „The Voice of Poland”, cieszącego się niezmiennie popularnością i sympatią widzów wokalnego talent show. W nowej odsłonie programu w obrotowych fotelach zasiadają: Tomson i Baron, Lanberry, Michał Szpak i Kuba Badach.

Margaret ponownie w "The Voice of Poland"

Widzowie mogli oglądać Margaret w 10. edycji muzycznego talent show, emitowanej jesienią 2019 roku. Wokalistce udało się wówczas doprowadzić swojego podopiecznego, Tadeusza Seiberta, do trzeciego miejsca w wielkim finale programu. W sobotni wieczór o godzinie 20:00 w TVP2 Margaret ponownie wystąpi na muzycznej scenie talent show, gdzie zaśpiewa utwory „Mamy Farta" i „Tańcz Głupia".

"Tu wraca się z przyjemnością"

Pamiętam i wspominam udział w „The Voice of Poland" bardzo dobrze, trochę jak kolonie - dorośli ludzie bawiący się w piaskownicy swoimi ulubionymi zabawkami. Cały proces, który się przechodzi jako trener wraz z uczestnikami, jest bardzo kreatywny i dużo mnie nauczył. Dziś niektórych z nich mijam na backstage'ach - to super uczucie być częścią ich drogi artystycznej - wspomina Margaret swój udział w 10. edycji muzycznego talent show.

Wokalistka, zapytana o to, czy widziałaby siebie ponownie w roli trenerki „The Voice of Poland", odpowiedziała: Bardzo lubię ten program, lubię i cenię produkcję, która to robi - to program, do którego wraca się z przyjemnością.

Emocje przed finałem!

Przypomnijmy, że w sobotnim półfinale Lanberry, Kuba Badach, Michał Szpak oraz Tomson i Baron staną przed najtrudniejszą decyzją tej edycji - będą musieli zdecydować, który z ich podopiecznych weźmie udział w finałowej rozgrywce, w której stawką są tytuł Najlepszego Głosu Polski, kontrakt płytowy oraz 50 tysięcy złotych.

Kto walczy o finał?

O przejście do wielkiego finału 15. edycji „The Voice of Poland" walczyć będą: Anna Iwanek i Maciej Rumiński z drużyny Kuby Badacha; Julia Konik-Rańda i Kacper Andrzejewski z teamu Tomsona i Barona; Klaudia Stelmasiak i Mikołaj Przybylski z ekipy Michała Szpaka; Iza Płóciennik i Yaroslav Rohalskyi od Lanberry.