Rafał Brzozowski karierę zaczął w 2011 r. od udziału w "The Voice of Poland". Potem zadomowił się w TVP, prowadził koncerty i programy, m.in. "Koło fortuny" i "Jaka to melodia?". Był też reprezentantem Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. Po zmianach władzy w Telewizji Polskiej stracił pracę i lukratywne kontrakty. Teraz znowu jest na fali i to dosłownie.

Nowa praca Rafała Brzozowskiego

Po rozstaniu z TVP Rafał Brzozowski z pasją zabrał się za remontowanie rodzinnej posiadłości w Zamościu. To "Brzozowy Dwór", bo tak nazwany został dom dziadków artysty, gdzie ma powstać pensjonat. Nie oznacza to jednak, że zerwał z muzyką. Zaskoczył wszystkich i teraz zaczął koncertować na luksusowych wycieczkowcach na Karaibach. To opłacalna praca. Artysta zapowiedział też świąteczne występy w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że będzie spędzał znaczną część swojego czasu za oceanem.

Ile zarobi Rafał Brzozowski?

Jak wylicza "Fakt", sporo tam zarobi. Miesięcznie ma być to kwota od 3 do nawet 5 tysięcy dolarów. Co więcej, podczas pobytu na statku nie będzie musiał wydawać pieniędzy na jedzenie czy nocleg.

Z instagramowego profilu Rafała możemy dowiedzieć się, że jego nowa przygoda na wycieczkowcu już się zaczęła. I zaczynam moją przygodę na statku! Tyle się dzieje w ostatnim czasie, że trudno nadążyć! Jesteście gotowi na relacje z oceanu? To dopiero początek! - oznajmił artysta. Pokazał też, jak wygląda jego nowe miejsce pracy.