Konkurs Eurowizji nadal cieszy się ogromną popularnością, choć już nie jest tak prestiżowy jak przed laty. W 2016 r. Michał Szpak reprezentował Polskę z balladą "Color Of Your Life". Spodobał się widzom do tego stopnia, że zajął trzecie miejsce w ich głosowaniu. W głównej klasyfikacji uplasował się na ósmym miejscu. Pojawiają się więc co jakiś czas pytania, czy piosenkarz wróciłby do eurowizyjnego konkursu. Okazuje się, że Michał Szpak tego nie wyklucza.

Niedawno trener "The Voice of Poland" odpowiedział na pytania dotyczące Eurowizji w rozmowie na kanale "Polecony z WWA".

Michał Szpak ma plan

Jestem w kontakcie z grupą ludzi, producentów, którzy stworzyli utwór Loreen "Tattoo". Oni chcieliby bardzo, żebym przystąpił do ponownego partycypowania. Zobaczymy, jak to się ułoży. Ja też mam w głowie swój plan - przyznał.

Michał Szpak wygra w preselekcjach?

Jak dodał, swoją przygodę z konkursem wspomina jako "naprawdę niezwykłe przeżycie". Mówiąc o ewentualnej eurowizyjnej przyszłości, Michał Szpak zaznaczył, że ma konkretny plan. Nie ukrywa, że zakłada wygraną w preselekcjach i sukces na dalszych etapach konkursu. Już raz spustoszenie zrobiłem, może przyjdzie czas na drugi raz - dodał. Przypomnijmy, że Michał Szpak w przeszłości pokonał w preselekcjach takie gwiazdy jak Margaret czy Edyta Górniak.