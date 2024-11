Jubileuszowa edycja programu "The Voice of Poland" to nie tylko ciekawe występy uczestników, ale też zaskakujące a czasem osobliwe anegdoty z życia prywatnego trenerów. Tym razem o pewne wyznanie pokusił się Kuba Badach. W trakcie nagrań muzyk podzielił się wspomnieniem z czasów szkoły średniej, które na długo zapadło mu w pamięć.