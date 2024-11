Jan Błachowicz to zwycięzca najnowszej edycji programu "Azja Express". Całe swoje życie poświęcił karierze sportowej. Zaczynał od treningów judo, potem zainteresował się boksem i brazylijskim jiu-jitsu.

To on wygrał "Azja Express". Kim jest Jan Błachowicz?

Swój pierwszy zawodowy pojedynek w MMA odbył w 2007 roku. Kilka miesięcy temu triumfował w turnieju KSW Eliminacje. Przez kontuzję musiał zrobić 1,5 roku przerwy. Mimo tego wrócił do walk i odzyskał tytuł mistrza KSW. Podpisał kontrakt z UFC i w 2020 roku zdobył zdobył mistrzowski tytuł. Został pierwszym Polakiem w tej kategorii wagowej, który dokonał tego osiągnięcia.

Na to Jan Błachowicz przeznaczy wygraną w "Azja Express"

Prywatnie związany jest z Dorotą Jurkowską. To nie tylko jego żona, ale i menadżerka. W 2020 roku para została rodzicami i powitała na świecie syna Jana Juniora. W "Azja Express" Jan Błachowicz wziął udział wraz z Józefem Gąsienicą Gładczanem, pasjonat sportów ekstremalnych i lotnictwa. To przyjaciel Błachowicza, z którym łączy go pasja do wspinaczki, kolarstwa i gór.

To właśnie oni jako pierwsi dotarli do mety w Tajpej. W programie zarobili 90 tys. zł. Wiadomo na co je przeznaczą. To są pieniądze nie tylko nasze, ale całej grupy, dlatego wspólnie zdecydowaliśmy, że przekażemy je na cele charytatywne, tylko musimy ustalić, jaka część na co. Ale wszystko, co do złotówki, idzie na cele charytatywne - zadeklarował w finale programu Jan Błachowicz.