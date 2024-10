Izabella Krzan dołączyła do ekipy Kanału Zero. Oprócz tego jest również prowadzącą wieczorne pasmo TVN Style. Dziennikarka chętnie wraca w wywiadach do sprawy "Pytania na śniadanie". Surowo ocenia nową szefową tego porannego pasma i nie waha się o tym mówić.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, Kinga Dobrzyńska, ma pożegnać się z "Pytaniem na śniadanie". Oficjalnie Kinga Dobrzyńska jest na zwolnieniu lekarskim. Izabela Krzan podczas rozmowy ze "Światem Gwiazd" nie przebierała w słowach, gdy pojawił się temat jej byłej szefowej, która, w jej opinii, nie miała szacunku dla swoich pracowników.

"Karma wraca"

Myślę, że każdy z nas po czasie patrzy i sobie myśli: "no cóż, karma wraca" - chociaż ja nie życzę nikomu źle. Nie chciałabym, żeby ta kobieta nie miała pracy, bo uważam, że każdy pracę powinien mieć i nie martwić się o swoją przyszłość - stwierdziła.

Izabella Krzan o lekcji od życia

Nieważne, w jakim wieku się jest. Warto czasami taką lekcję dostać i może coś z tego wciągnąć, żeby w przyszłości trochę inaczej podchodzić do pracy, do ludzi, do rzeczywistości - podsumowała Izabella Krzan.