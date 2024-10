Anna Maria Stachoń, to prywatnie córka Mai Barełkowskiej i Piotra Cyrwusa. Oboje grali w "Klanie". Piotr Cyrwus był pamiętnym Ryśkiem Lubiczem, mężem serialowej Grażynki (Małgorzata Ostrowska-Królikowska) i bratem Elżbiety (Barbara Bursztynowicz), Moniki (Izabela Trojanowska) i Pawła (Tomasz Stockinger). Maja Barełkowska grała z kolei Barbarę, siostry Bogny (Justyna Sieńczyłło).

Nowa postać w serialu "Klan"

"Jesień zapowiada się bardzo ciekawie. Nowe wyzwania. Nowe role! Dziś miałam przyjemność spotykać się na planie z Michałem Milowiczem oraz Michałem Lesieniem-Głowackim. Ciekawe czy ktoś z was zgadnie co to za produkcja i kim będzie moja postać? Powrót na plan rozgrzał moje serce! Nie mogę się doczekać kolejnych nagrań"! - pochwaliła się Anna Maria Stachoń w poście na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Grana przez Annę Marię Stachoń Edyta Zaręba dostanie pracę w firmie Tymona (Michał Milowicz).

Kim jest Anna Maria Stachoń?

Anna Maria Stachoń ma 35 lat. Jej rodzice to aktorska para Piotr Cyrwus i Maja Barełkowska. Ma dwójkę rodzeństwa - braci Mateusza i Łukasza. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w rodzinnym Krakowie.

Jak możemy przeczytać na jej koncie na Instagramie, jest mamą czwórki dzieci. Poza aktorstwem pasjonuje się także sportem oraz podróżami, a fotografiami ze swoich przygód chętnie dzieli się z obserwatorami.

Kilka lat temu Anna Maria Stachoń przyznała publicznie, że zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Z okazji drugiej rocznicy życia bez nałogów opublikowała długi post, w którym opisała drogę do trzeźwości. „Jeśli myślisz, że w uzależnieniu głównym problemem jest alkohol czy narkotyki, to niestety jesteś w błędzie. Problemem jestem ja i moja głowa. Substancja była dla mnie rozwiązaniem” - napisała.