Z danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) wynika, że depresja jest na pierwszym miejscu na liście najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych. Celebryci coraz częściej mówi o swoich problemach, by zachęcić fanów do poszukiwania profesjonalnej pomocy. Są wśród nich np. Sebastian Fabijański, Adele, książę Harry, Lady Gaga, Kasia Kowalska czy Kayah.

