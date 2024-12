Ida Nowakowska często wypowiada się na temat swojej wiary. Podobnie jest teraz, gdy nadchodzi Boże Narodzenie. Chętnie opowiada o tym, jak spędzi ten czas.

Ida Nowakowska krytycznie o celebrowaniu świąt przez osoby niewierzące

W jednym z ostatnich wywiadów została zapytana o to, co myśli o świętowaniu Bożego Narodzenia przez osoby niewierzące. W rozmowie z "Super Expressem" wypowiedziała się w tej kwestii bardzo krytycznie.

Dla mnie te święta bez tej najważniejszej części, czyli wiary, i celebracji przyjścia na świat Jezusa Chrystusa nie miałyby sensu, bo byłyby to zwykle spotkania rodzinne, a takie możemy mieć zawsze.Więc zachęcam do tego po prostu, bo mogą wtedy wejść w taki świat naprawdę niesamowity - stwierdziła.

Do tego zachęca Ida Nowakowska

Nie omieszkała zachęcić do otworzenia serc na, jej zdaniem, najważniejszy element świąt. Wszystkich zachęcam, żeby poznali historię Bożego Narodzenia i się w nią wciągnęli. Myślę, że wtedy zupełnie inaczej będą przeżywać te święta. Zachęcam do tego naprawdę, bo to jest coś przepięknego - powiedziała.