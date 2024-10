Bartek Wrona to uczestnik najnowszej, 21. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Do tej pory widzowie mogli oglądać go w czterech odcinkach tego show. Z racji tego, że program jest nagrywany, wszyscy występujący w show artyści wystąpili już w siedmiu. Bartek Wrona nie pojawił się na nagraniu trzech ostatnich.

Bartek Wrona odchodzi z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

W tych, w których można było go zobaczyć wcielał się w postaci takie jak: Olek Klepacz (utwór "Klub wesołego szampana"), Nicolas Reyes ("Volare"), Danuta Rinn ("Tyle wdzięku") oraz Pitbull ("I Know You Want Me"). We wtorek media obiegła informacja o tym, że piosenkarz odchodzi z show. Powodem są problemy ze zdrowiem.

Okazuje się, że Bartek Wrona walczył o zdrowie, gdy inni uczestnicy nagrywali kolejne odcinki show. Artystę można było jeszcze zobaczyć na imprezie "Roztańczony PGE Narodowy". Niestety w show Polsatu już się nie pojawi. O tym, że rezygnuje napisał m.in. serwis Shownews.pl.

Był w szpitalu półtora tygodnia i miał dwa poważne zabiegi. Zaraz po wyjściu, zagrał na Narodowym, ale "Twoja twarz brzmi znajomo" jest ciężkim programem, bo są treningi codzienne, charakteryzacje, występy i jest to wyczerpujące - czytamy.

Piosenkarz potwierdza, że ma problemy ze zdrowiem

Mimo, że stacja Polsat szukała zastępstwa za piosenkarza, nie znalazła go. W tej sytuacji pozostali uczestnicy wystąpią w okrojonym składzie. W rozmowie z Plejadą Bartek Wrona potwierdził, że to prawda. Informację na ten temat przekazał również Polsat. Artysta wyznał, że widzowie zobaczą go dopiero w finale programu.

Tak, zobaczycie mnie na finale programu - powiedział. Dodał, że rzeczywiście powodem jego rezygnacji są problemy ze zdrowiem. Sprawy zdrowotne, ale już jest dobrze - powiedział.