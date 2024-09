"Gazeta Wyborcza" opublikowała tekst, z którego wynika, że dzieci Zygmunta Solorza ostrzegły w specjalnym oświadczeniu menedżerów jego najważniejszych spółek, na czele z Cyfrowym Polsatem, żeby ostrożnie podchodziły do poleceń wydawanych przez niedawno upoważnione do tego osoby.

Dzieci Zygmunta Solorza są w konflikcie z obecną żoną ojca

W piśmie, które ma klauzulę poufności, padły słowa o utrudnionym kontakcie z ojcem z powodu jego choroby. Dzieci napisały, że nie mają pewności, gdzie on obecnie przebywa. Zwróciły się do menedżerów, żeby ostrożnie przyjmowali "polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwość", oraz by "wstrzymywali się z podpisywaniem dokumentów, których legalności nie mogą być pewni". Szczególna ostrożność ma być zalecana w przypadku decyzji wydawanych w imieniu TiVi Foundation.

Gdzie przebywa Zygmunt Solorz i Justyna Kulka?

Jak donosi "Gazeta Wyborcza" Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak są w konflikcie z Justyną Kulką - menadżerką z grupy Cyfrowy Polsat, a od marca br. żoną Zygmunta Solorza. Obawy dotyczą coraz większych wpływów obecnej żony biznesmena. Menadżerka weszła już do zarządów lub rad nadzorczych ponad 30 spółek z majątku Zygmunta Solorza.

Jak dowiedział się "Super Express" para przebywa obecnie w podróży poślubnej. Zygmunt Solorz oraz Justyna Kulka przebywają obecnie za granicą. Gazeta, jak pisze, bez problemu się do nich dodzwoniła.

Rzadko pozwalam sobie na takie wyznania, ale obiecałem żonie podróż poślubną, której ze względów zawodowych nie mogliśmy odbyć wcześniej. Jesteśmy w Europie w trakcie rejsu. Jednak cały czas jestem na bieżąco ze sprawami firm i biorę udział w ich pracach. Proszę się o mnie nie martwić, mam wszystko pod kontrolą - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Zygmunt Solorz trzy razy był żonaty. Z kim się związał?

Dodał, że "dzieci są już dorosłe, mają ponad 30 i 40 lat, mają swoje życie, a ja mam swoje, przecież to normalne". W rozmowie z gazetą wypowiedziała się także żona Solorza. Stwierdziła, że nie lubi czytać o sobie takich doniesień. Większość z tego to nieprawda i nie wiem, jakiemu celowi ta publikacja ma służyć, dlatego nie zamierzam się do tego odnosić - stwierdziła.

Zygmunt Solorz to jeden z najbogatszych Polaków. Był żonaty aż trzy razy. Jego pierwszą żoną była Ilona Solorz, z którą ma syna Tobiasa. Drugą żoną właściciela Polsatu została Małgorzata Żak. Para rozstała się po 20 latach związku. Owocami tego małżeństwa jest syn Piotr i córka Aleksandra. W 2024 roku biznesmen rozwiódł się i ponownie wziął ślub z Justyną Kulką.