"Ślub od pierwszego wejrzenia" to matrymonialne show, w którym eksperci dobierają w pary osoby, które się nie znają, ale ich zdaniem pasują do siebie. Pierwszy raz widzą się dopiero podczas ślubu.

Ślub od pierwszego wejrzenia. To nie podoba się Damianowi w żonie

W najnowszej edycji show odbyła się już pierwsza uroczystość. Kamil i Joanna najwyraźniej przypadli sobie do gustu. Panna młoda stwierdziła, że jej przyszły mąż ma dobre spojrzenie.

Reklama

Jak ja go zobaczyłam, to już wiedziałam, że będzie okej. Oczy zwierciadłem duszy, tak? Dla mnie to pierwsze spojrzenie było najważniejsze i po prostu wiem, że to jest dobry człowiek- stwierdziła uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

W 4. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Damian i Piotr ożenią się i poznają swoje żony. Okazuje się, że ten pierwszy szczerze wyzna, że jedna rzecz mu się nie podoba. Jaką wadę będzie miała jego małżonka? Okazuje się, że chodzi o papierosy.

Na tę chwilę no może jest jedna rzecz, która nie do końca mi się podoba, aczkolwiek ja to akceptuję, była rozmowa na ten temat. Moja żona pali papierosy - stwierdził Damian.

Kiedy emisja 4. odcinka randkowego show?

To już 10. edycja show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Tym razem uczestników łączą w pary trzy ekspertki - Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol. Program emitowany jest we wtorki o godz. 21:30 w TVN.