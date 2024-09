Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" po raz kolejny pojawił się na antenie TVN. Chętnych do udziału w tym nieco eksperymentalnym show, gdzie to eksperci wybierają męża lub żonę, nie brakuje. Nie wszystkie związki w poprzednich edycjach zakończyły się happy endem, ale kolejni śmiałkowie próbują swoich sił i chcą znaleźć swoją drugą połówkę.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna i Kamil to pierwsza para 10. edycji show

Tym razem jedną z par, która została dobrana przez ekspertki są Joanna i Kamil. W trzecim odcinku złożyli przysięgę małżeńską. Fani programu już wcześniej przewidzieli, że to właśnie ta dwójka zostanie ze sobą połączona. Jak zareagowali na swój widok Joanna i Kamil, gdy zobaczyli się po raz pierwszy?

Jak ja go zobaczyłam, to już wiedziałam, że będzie okej. Oczy zwierciadłem duszy, tak? Dla mnie to pierwsze spojrzenie było najważniejsze i po prostu wiem, że to jest dobry człowiek- stwierdziła uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Tak Kamil zareagował na widok swojej żony

Kamil również nie krył, że żona spodobała mu się. Poczułem jakieś, nie wiem, połączenie między nami. Po prostu poczułem się komfortowo. Zniknęły te obawy, które towarzyszyły mi od samego początku - powiedział. Co będzie dalej? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków show "Ślub od pierwszego wejrzenia".