Kuba Wojewódzki, czyli znany polski dziennikarz i prowadzący jedno z najbardziej znanych show, słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. Często wytyka błędy innym gwiazdom i śmieje się z tego, co powiedziały, czy zrobiły.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub

Tym razem w felietonie na łamach tygodnika "Polityka" postanowił zakpić ze ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Nie da się ukryć, że było to jedno z największych i najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie. Młoda piosenkarka i jej ukochany powiedzieli sakramentalne "tak" 25 sierpnia w kościele na Podkarpaciu.

Reklama

Panna Młoda miała na sobie tego dnia aż trzy kreacje. Wesele odbyło się w położonej niedaleko winnicy. Impreza była huczna i trwała do białego rana. Izabela Janachowska, która organizowała imprezę dla Roksany i Kevina, wyznała, że piosenkarka dostała od męża w prezencie pierścionek z ogromnym brylantem.

Kuba Wojewódzki kpi ze ślubu piosenkarki

Kuba Wojewódzki w swoim felietonie nie omieszkał wspomnieć o tym wydarzeniu. Nawiązał w swoim tekście do wieku młodej pary. 19-letnia Roksana Węgiel i 28-letni Kevin Mglej wzięli ślub w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydyni. To zrozumiałe. Jak się bierze ślub w takim wieku, to potrzeba dwoje świętych, żeby to ogarnąć - czytamy w tekście opublikowanym w "Polityce".