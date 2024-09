Fit Lovers są parą od 12 lat. Poznali się na studiach, na AWF. Popularyzują zdrowy styl życia, zachęcają do bycia fit. Sześć lat temu Mateusz oświadczył się Pameli w Las Vegas. Ślub też wzięli za granicą. Zrobili to w Gruzji, w Batumi.

Wyjątkowe miejsce

O swoich ślubnych planach opowiedzieli w premierowym odcinku "Halo tu Polsat". "To jest takie małe Las Vegas połączone z Los Angeles, ponieważ jest dziesięciokilometrowa promenada, gdzie można biegać i uprawiać sport. Pokazaliśmy to miejsce również naszym rodzicom, ponieważ w tym roku zdecydowaliśmy zrobić sobie święta Bożego Narodzenia na wyjeździe. Naszym rodzicom Batumi bardzo się spodobało i pomyśleliśmy, że jest to dobre miejsce, żeby jeszcze raz zaprosić rodzinę" - powiedziała Pamela.

Ślubne kreacje

Uroczystość ślubna Pameli i Mateusza poprzedzona była jednodniową imprezą na jachcie. Nie zabrakło nazwisk popularnych celebrytów, m.in. Natalii Karczmarczyk czy Marcina Dubiela. Dzień później, czyli 10 września, Fit Lovers oficjalnie powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Para podzieliła się z internautami zdjęciami z tych wyjątkowych dla nich chwil.

Mateusz Janusz zdecydował się na białą koszulę oraz marynarkę w kolorze kości słoniowej w delikatny, tłoczony wzór. Pamela Stefanowicz wybrała białą suknię księżniczki z dużym tiulowym dołem oraz gorsetem bogato ozdobionym kryształkami i cekinami.