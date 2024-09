"Taniec z gwiazdami" to jeden z tych show, które widzowie lubią najbardziej. Program był emitowany przez wiele lat na antenie TVN, od kilku sezonów obecny jest w Polsacie. W niedzielę wystartuje już 28. edycja tego show.

Żeby zobaczyć "Taniec z gwiazdami" na żywo trzeba kupić bilet

O ile przez wiele lat widzowie nie musieli płacić, by pojawi się na widownie tego tanecznego show, o tyle teraz, by podziwiać gwiazdy na żywo, trzeba kupić bilet. To nie są tanie rzeczy, jak zwykło się mawiać. Rok temu ceny zaczynały się od 220 złotych, obecnie jest drożej.

Tyle kosztuję bilety na taneczne show Polsatu

Ile trzeba zapłacić, by zobaczyć wirujących na parkiecie celebrytów? Okazje się, że ich koszt teraz to 263,50 zł od osoby. Internauci uważają, że to stanowczo za dużo. Nie kryją swojego oburzenia.

Ale ceny zabójcze!; Kiedyś płacili za bycie na widowni, teraz ty masz zapłacić - piszą w sieci. Chętnych jednak nie brakuje, bo bilety na pierwszy i drugi odcinek show Polsatu już zostały wyprzedane a na chętnych na odkupienie wejściówek również nie brakuje.