Rafał Brzozowski swoją karierę zaczynał jako piosenkarz. Przez ostatnie lata był również prezenterem TVP. Był gospodarzem show "Jaka to melodia?". Niedawno okazało się, że po zmianie władzy w TVP, większość prezenterów straciła pracę w stacji. Miejsce Rafała Brzozowskiego zajął pierwszy i wieloletni gospodarz muzycznego show TVP1, czyli Robert Janowski.

Rafał Brzozowski nie znalazł pracy w telewizji. To będzie robił

Wielu byłych prezenterów TVP odnalazła się w innych stacjach. Olek Sikora, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przeszli do Polsatu, Danuta Holecka i Edyta Lewandowska mają pracę w TV Republika a m.in. Małgorzata Opczowska, czy Marta Kielczyk pojawiły się niedawno na antenie nowej prawicowej stacji wPolsce24.pl.

O Rafała Brzozowskiego nie upomniała się żadna telewizja, ale jak się okazuje nie oznacza to, że nie ma co robić i jest bezrobotny. Niedawno prezenter pochwalił się, że czekają go długie wyjazdy służbowe. Okazuje się, że Rafał będzie śpiewał na statku wycieczkowym. Ma też zaplanowanych kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych.

Już przygotowuję się do dużego koncertu z orkiestrą w Toronto, do tego będę występował na ogromnych wycieczkowcach pływających po Karaibach. Zaś w grudniu i styczniu będę miał występy świąteczne w Stanach. Przyznam, że w USA będę teraz spędzał dużo czasu i będę tam dużo grał - mówił w rozmowie z "Faktem".

Były prezenter TVP pisze o nowym biznesie

To jednak nie wszystko. Rafał Brzozowski szykuje się też do otwarcia swojego biznesu. Już niebawem gości przywita w agroturystycznym Brzozowym Dworze. Celebryta postanowił odrestaurować dom po przodkach i otworzył pensjonat. Temu projektowi poświęcił swój najnowszy post na Instagramie. Okazuje się, że już niebawem przyjmie pierwszym gości.

Brzozowy Dwór jest już na ostatniej prostej! Prace wykończeniowe niemal zakończone, a my powoli szykujemy się do otwarcia. Wiem, że czekacie na ten moment z niecierpliwością, tak samo jak ja. Jeszcze chwila cierpliwości… - czytamy.