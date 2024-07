Polska wersja "Must be the music" ostatni raz została wyemitowana osiem lat temu. Program był jednym z bardziej popularnych muzycznych show i wylansował wiele gwiazd. M.in. zespoły Lemon, czy Enej.

Kto pojawi się w jury "Must be the music"?

Edward Miszczak podczas Sopot Hit Festiwalu ogłosił, że program wraca na antenę stacji. Już niebawem będzie można podziwiać w nim nowe, młode talenty. Na razie trwa poszukiwanie gwiazd, które zasiądą w jury. Chodzą słuchy, że jedną z namawianych piosenkarek była Katarzyna Nosowska.

Jak donosi portal Shownews.pl w jury ma się także pojawić Dawid Kwiatkowski. Ciekawostką może być fakt, że piosenkarz sam brał udział w "Must be the music" w 2012 roku. Niestety nikt się wówczas na nim nie poznał i Dawid nie zakwalifikował się nawet do półfinałów.

Producenci próbowali nakłonić Nosowską, była numerem 1 na liście, ale ona teraz ma tak napięty kalendarz, że ciężko było się dogadać. Jej akcje znowu poszły w górę, znowu dużo bierze za koncerty, ma reklamy. Aby była w show, trzeba by było jej to wszystko zrekompensować. Za to w ramach wymiany gwiazd Polsat-TVP Polsat przejął z "Voice'a" Dawida Kwiatkowskiego. Kończą się już negocjacje, zaraz będzie podpisana umowa i Dawid będzie jurorem MBTM - mówi informator Shownews.pl.

Kto zastąpi Elżbietę Zapendowską w show Polsatu?

Jeżeli negocjacje powiodą się, to właśnie Dawid Kwiatkowski zastąpi w fotelu jurora Elżbietę Zapendowską. Nauczycielka śpiewu już dawno wycofała się z aktywności w mediach i nie zamierza wracać.

Polsat ogłosił też castingi. Można w nich wziąć udział online. Nagrania mają ruszyć po wakacjach. Polsat ma zamiar wprowadzić jeszcze jedną zmianę w show. Trójka jurorów będzie stała a czwarty będzie się zmieniał co odcinek.