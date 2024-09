W 21. sezonie "TTBZ" jest kilka nowości. U boku Macieja Rocka stanęła Agnieszka Hyży, a do jury, Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego, dołączyli Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino.

Stawka jest bardzo mocna tej jesieni. W tej edycji walczą: Patricia Kazadi, Damian Kret, Reni Jusis, Joanna Osyda, Bartek Wrona, Barbara Wypych, Jakub Szyperski i Aleksander Sikora.

Muzyczne popisy gwiazd

Na pierwszy ogień poszła Reni Jusis. Wokalistka zaśpiewała ponadczasowy hit Rafaelli Carry "Pedro". Jak oceniła go Justyna Steczkowska? – Reni, bardzo trudno jest połączyć ruch, taniec… To wszystko jest skomplikowane, zwłaszcza mając do tego czyjąś twarz, więc uważam, że świetnie Ci poszło. A poza tym udało ci się złapać luz tej niezwykłej wokalistki. Idealnie do siebie pasujecie i mnie się ten występ szalenie podobał – stwierdziła.

Drugą gwiazdą wieczoru była Joanna Osyda – aktorka, znana publiczności przed telewizorami z tytułowej roli w serialu "Majka". Wystąpiła jako Baranovski i zaśpiewała piosenkę "Czułe miejsce". Następny był Bartek Wrona, wokalista kultowego boysbandu Just 5. Zaśpiewał w duecie z Joanną Świątczak utwór Olka Klepacza z Formacji Nieżywych Schabuff "Klub wesołego szampana".

Czwarty utwór wykonał Aleksander Sikora. Prezenter telewizyjny wcielił się w Hoziera w utworze "Too Sweet". Początek był osadzony w tonacji. Potem troszeczkę zgubiłeś podstawę, ale masz piękny głos i dobrze śpiewasz. No, super! Miło cię widzieć – podsumowała jego występ Małgorzata Walewska.

Kuba Szyperskie w pierwszym odcinku dostał trudne zadanie. Wcielił się w Celine Dion. Jej wielki hit "y Heart Will Go On" z kultowego filmu "Titanic" był nie lada wyzwaniem, ale Szyperski podołał i wypadł w tej roli doskonale.

Barbara Wypych przeobraziła się w Tadeusza Woźniaka i zaśpiewała utwór. "Zegarmistrz Światła". Początek był troszeczkę niepewny, ale to wszystko jest normalne, bo to jest pierwszy odcinek. Od momentu, kiedy zaczęła się ta szybka część, to już widać, że zebrałaś się w sobie i to poszło do przodu. Gratuluję - powiedziała po występie Basi Justyna Steczkowska.

Damian Kret wykonał piosenkę "Golden" Harry'ego Stylesa. Ostatnia zaprezentowała się przed jury i publicznością Patricia Kazadi. "Grzyb" przydzielił aktorce i prezenterce niezwykle energetyczny utwór Arethy Franklin z filmu Blues Brothers "Think".

Kto wygrał pierwszy odciek nowej serii "Twoja Twarz Brzmi znajomo"?

Choć wszyscy artyści wykonali na scenie kawał dobrej roboty, zwycięzca mógł być tylko jeden. A w tym wypadku – zwyciężczyni. Pierwszy odcinek wygrała bowiem Patricia Kazadi. Czek na 10 tys. zł. artystka przekazała na fundację "Pokonać Endometriozę".