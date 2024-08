Już w piątek (30 sierpnia) o godz. 8 rusza "Halo tu Polsat". Program poprowadzą trzy pary: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. To właśnie ta ostatnia para zadebiutuje na antenie w nowym formacie jako pierwsza.

Maciej Rock prowadzącym "Halo tu Polsat". Będzie miał problem ze wstawaniem?

Maciej Rock w rozmowie z Dziennik.pl przyznaje, że choć poprowadził wiele programów telewizyjnych na żywo, rzadko kiedy robił to wczesnym rankiem.

Prowadziłem w swoim życiu milion programów na żywo, robię to od ponad 20 lat, ale zawsze po 20 a nie o 8 rano. Z wyjątkiem kilku niuansów, nie występowałem w telewizji o tej porze. To nowum. Jestem zwarty i gotowy. Nowy projekt, nowe wyzwanie zawodowe. Mieć po tylu latach w branży takie nowe wyzwanie? Nie mogę się tego doczekać - powiedział.

Agnieszka Hyży będzie partnerką Macieja Rocka. Czy mają już swój sposób na porozumiewanie się?

Przyznaje, że przez wiele lat wstawał wczesnym rankiem na poranne audycje radiowe, więc nie będzie miał z tym absolutnie żadnego problemu. Czy ze swoją wizyjną partnerką już wypracował sobie język porozumiewania się, gdy coś nie wyjdzie?

Agnieszka wróciła niedawno do telewizji, nie było jej przez parę lat. Tworzymy parę i tu, i w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Pracowaliśmy razem przez wiele lat jakieś 15 lat temu. Musimy się tych sygnałów niewerbalnych nauczyć, ale takich stricte pod ten program, bo jesteśmy prawe cały czas na wizji, widać nas w kadrze - mówi.

To z nim Maciej Rock chce rywalizować. Kto to taki?

W rozmowie z Dziennik.pl Maciej Rock wypowiedział się także na temat antenowego kolegi, czyli Macieja Dowbora, który opuścił Polsat po 20 latach i dołączył do ekipy programu "Dzień dobry TVN".

Żona nie pozwala Maćkowi rozmawiać z nami żeby nie zdradzał tajemnic - stwierdził Rock. Dodał, że ma zamiar rywalizować z Dowborem. Czekam na to, że będziemy nadawać w te same dni żeby ze sobą rywalizować. Ja sobie ustawię Dowbor dyżury w te same dni, żebyśmy mieli program w tym samym momencie - zwrócił się do kolegi.

Wspomniał też o zabawnym filmiku, jaki on i Agnieszka Hyży zamieścili na Instagramie. Znalazły się w nim zdjęcia z przeszłości Macieja Dowbora. Czy obydwoje zadrwili z kolegi?

To była miłość do Maćka. Czuła roleczka. Uszczypliwa, ale tak wyglądają te nasze relacje. To były zdjęcia z przeszłości z telefonu Agnieszki - wyjaśnił Rock w rozmowie z Dziennik.pl.