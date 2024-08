Najpierw Izabella Krzan potem Rafał Brzozowski musieli rozstać się z TVP, gdzie pracowali przez ostatnie lata, po tym jak zmieniły się władze stacji. Prezenterka szybko została zatrudniona w Kanale Zero a już niebawem w TVN Style.

Izabella Krzan dostała pracę w TVN Style, Rafał Brzozowski otwiera pensjonat

Brzozowski, który jeszcze do niedawna prowadził program "Jaka to melodia?" na razie nie będzie wiązał się z żadnymi mediami, ma zamiar już niebawem otworzyć swój pensjonat "Brzozowy Dwór". W jednej z najnowszych rozmów Izabella Krzan została zapytana o to, jak obecnie wygląda jej relacja z byłym kolegą z TVP. Prezenterka nie szczędziła pieszczotliwych słów.

Wyznała, że bardzo tęskni za wspólną pracą z Rafałem. Okazuje się, że prywatnie nadal mają ze sobą kontakt. Ja z Rafałkiem, z Brzozulkiem moim kochanym, zdzwaniam się raz na jakiś czas, pogadamy sobie. Tęsknię za naszą pracą, choć ja uważam, że my się najlepiej wszyscy z telewizji dogadujemy poza kamerami. Lubimy się spotkać na kawkę, pogadać sobie, tak jest również z Rafałem - mówi Krzan w rozmowie z "Faktem".

To Izabella Krzan mówi o znajomości z Rafałem Brzozowskim

Dodała, że widziała się z Rafałem Brzozowskim kilka dni temu i wciąż starają się pielęgnować ich relację. Przyznała, że ona trzyma kciuki za niego, a on za nią.

Zdzwanialiśmy się dosłownie ze trzy dni temu, i też pogadaliśmy, co u nas słychać, więc mam fantastycznych przyjaciół i cieszę się, że ta relacja została i będziemy ją tylko wzmacniać- powiedziała.