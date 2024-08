W marcu Joanna Krupa i jej mąż Douglas Nunes oświadczyli, że są w separacji. Po pięciu latach małżeństwa postanowili się rozstać. Powodem zakończenia tej relacji miały być "różnice nie do pogodzenia".

Joanna Krupa korzysta z aplikacji randkowych

Joanna Krupa wyznała jakiś czas temu, że poradziła sobie z tą trudną sytuacją tylko i wyłącznie dlatego, że poszła na terapię. Psychoterapeutka pozwoliła jej się wygadać i przepracować złe emocje. Dziś Joanna skupia się na realizacji kolejnego sezonu programu "Top Model" i wychowuje córkę. W rozmowie z Plejadą zdradziła, że korzysta z aplikacji randkowych.

Jestem na jednej aplikacji - tak na żarty - ale nic z tego nie wychodzi. Przyznam ci się, nie chce mi się chodzić na randki - wyznała. Okazuje się, że poznała fajnego faceta z Beverly Hills. który jest adwokatem.

Jurorka "Top Model" była na randce. To mówi o mężczyźnie, którego poznała

Byłam na kolacji z nim może raz, dwa i przed wyjazdem do Polski chciał się spotkać, a ja nie mam tej chęci. Nie ma tej chemii. Myślę, że jakbym poznała kogoś i poczułabym te motylki w brzuchu to wtedy [może by wyszło - przyp.red.] - stwierdziła Joanna.

Dodała, że praca i dziecko całkowicie jej wystarczą i tak naprawdę na randki nie ma czasu. Przeżyłam niefajne momenty w niektórych związkach przez te moje 45 lat - teraz już wiem, czego chcę - powiedziała.