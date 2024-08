Małgorzata Rozenek jest matką trzech synów. Najstarszy z nich, Stanisław, jest już dorosły i niebawem rozpocznie studia za granicą. 18-latek wybrał uczelnię we Francji. Ostatnio cała rodzina wybrała się do Lyonu, aby obejrzeć kampus. Wiadomo, że zagraniczne studia wiążą się z większymi kosztami niż nauka w Polsce. Czy celebrytka będzie musiała wydać fortunę na edukację syna? Ile wynosi czesne na wybranej przez Stanisława uczelni?

Reklama

Ile trzeba zapłacić za studia w Lyonie?

Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek skończył francuskie liceum w Warszawie. Od dziecka uczy się kilku języków. Po maturze zdecydował się na studia za granicą. Stanisław wybrał Universite Lumiere Lyon 2, który według międzynarodowego rankingu uniwersytetów QS znajduje się na liście 1000 najlepszych na świecie.

Ostatnio cała rodzina celebrytki wybrała się do Francji, aby towarzyszyć pierworodnemu prezenterki w aklimatyzacji w nowym miejscu. Jak możemy dowiedzieć się ze strony placówki, czesne wcale nie jest oszałamiająco wysokie. wymaga posiadania fortuny. Koszty zaczynają się już od 208 dolarów - dla tych, którzy studiują w języku francuski; za studia w języku angielskim za rok trzeba zapłacić dwa razy tyle.

Smutna Małgorzata Rozenek

Oczywiście to podstawowa opłata. Student musi gdzieś mieszkać i mieć pieniądze na utrzymanie, rzeczy potrzebne do nauki i na rozrywkę też. Małgorzata Rozenek szukała odpowiedniego lokum dla pierworodnego.

Jak wyglądała wyprowadzka Stanisława z domu? Jego mama relacjonowała całe to wydarzenie na Instagramie. Jak mówiła, nie może powstrzymać łez. Ona i Radek Majdan postanowili odwieźć Stanisława do Lyonu. "Staś szczęśliwy i pełen oczekiwań, a my smutni" - napisała na Instagramie.

OBSERWUJ nas na WhatsApp