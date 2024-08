W poprzedniej odsłonie "The Voice Senior" w czerwonych fotelach zasiadali Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik (Pectus) i Halina Frąckowiak. Cała czwórka pożegnała się z pracą w programie TVP.

Nowi jurorzy "The Voice Senior"

W nowej odsłonie "The Voice Senior" będzie nowy skład jurorski. Do show wrócił Andrzej Piaseczny - był trenerem pierwszej i drugiej edycji "The Voice Senior"). Obok niego w fotelach zasiądą Robert Janowski, debiutująca jako trenerka piosenkarka Małgorzata Ostrowska oraz wracająca po dłuższej przerwie na muzyczną scenę Tatiana Okupnik.

Nowi prowadzący "The Voice Senior"

W niedzielnym "Pytaniu na śniadanie" Anna Lewandowska oficjalnie potwierdziła udział Marty Manowskiej i Roberta Stockingera w roli gospodarzy nowej odsłony muzycznego talent show z udziałem seniorów. W wyemitowanym na antenie wideo Marta Manowska zdradziła, że zdjęcia do najnowszej serii programu startują już w najbliższy poniedziałek. Dziennikarka i prezenterka wyznała, za co ceni uczestników programu.

Marta Manowska o uczestnikach "The Voice Senior"

Ja już płynę na spotkanie z bohaterami 6. edycji "The Voice Senior". Zaczynamy przesłuchania w ciemno już jutro. To, za co ich cenię, to autentyczność, szczerość, radość życia, to, że potrafią wycisnąć każdą chwilę jak cytrynę. Taka chcę być, jak będę starsza – powiedziała Marta Manowska, która już po raz piąty poprowadzi talent show z udziałem muzykalnych seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia.

W programie, w roli prowadzącego, zadebiutuje Robert Stockinger, który w materiale wideo wspomnieniami wrócił do swoich dziadków.

Często wspominam moich dziadków. Po pierwsze, rozpieszczali mnie oni słodyczami. U babci była specjalna szuflada wypełniona zawsze tymi samymi wafelkami, które czekały na mój przyjazd. Po drugie, wycieczki motocyklowe z moim dziadkiem. To niezapomniane wspomnienia. Po trzecie, dziadkowie wpoili we mnie szacunek do muzyki, dawnych melodii i artystów. Babcia i obaj dziadkowie zawodowo zajmowali się śpiewaniem. Liczę na to, że jako prowadzący „The Voice Senior” od naszych śpiewających seniorów też będę miał okazję wiele się nauczyć. I nie mogę się doczekać spotkania z nimi na planie programu – zdradził Robert Stockinger, którego widzowie mogą oglądać w porannym programie „Pytanie na śniadanie".

Przypomnijmy, że piątą serię ,,The Voice Senior" wygrała niezwykle charyzmatyczna Regina Rosłaniec-Bavcevic.

