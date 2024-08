"Jeden z dziesięciu" to kultowy teleturniej, który Polacy uwielbiają. Na antenie TVP1 gościł przez ostatnie kilka lat. Przeniesiono go tam w 2018 roku. Teraz teleturniej będzie można ponownie oglądać na antenie TVP2.

Reklama

"Jeden z dziesięciu" znika z TVP1

Już jesienią program prowadzony przez Tadeusza Sznuka będzie emitowany o godz. 18.50, tak jak do tej pory od poniedziałku do piątku. Pierwszy raz pojawi się na antenie TVP2 2 września. Co z teleturniejem "Va Banque", który również emitowany jest na tej antenie? On także zostaje na tym kanale. Obydwa programy będą emitowane jeden po drugim.

Serial "Akacjowa 38" przeniesiony z TVP 2 do TVP 1

W miejsce "Jednego z dziesięciu" na TVP1 pojawi się hiszpańska telenowela "Akacjowa 38. Teraz można ją oglądać w TVP 2 o godz. 18.45. Od 2 września będzie pokazywana o tej samej godzinie, ale w TVP1. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku.