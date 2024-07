Barbara Kurdej-Szatan przez ostatnich kilka lat nie pojawiała się na antenach TVP. Wszystko za sprawą jej słów na temat pracowników Straży Granicznej. Aktorka została za swoje słowa zwolniona przez Jacka Kurskiego z roli prowadzącej show i przestała grać w serialu "M jak miłość".

Reklama

Barbara Kurdej-Szatan odeszła z TVP w atmosferze skandalu

Spotkała ją za jej słowa ogromna fala hejtu oraz proces. W maju 2022 r. prokuratura postawiła jej zarzut znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Sprawa została umorzona przez sądy.

Teraz Barbara Kurdej-Szatan powraca do pracy w TVP. Poprowadzi show "Cudowne lata". To polska wersja formatu "Boomerissima". Występują w niej dwie drużyny. Jedna to boomerzy, czyli pokolenie ludzi urodzonych między 1943 a 1960 r., w okresie powojennego baby boom. Znajdą się w niej topowi polscy muzycy, sportowcy, czy aktorzy. Z kolei drużynę milenialsów (nazywani Pokoleniem Y, osoby urodzone między 1980 a 2000 r.) reprezentować będą popularni influencerzy, aktorzy i wokaliści młodego pokolenia. Składy obu drużyn będą się zmieniać co tydzień.

"Cudowne lata” to program o tym, co nas łączy i co nas dzieli, choć tak naprawdę myślę, że więcej nas łączy. I ten program to udowadnia. Już pierwsze nagrania pokazują, jak wiele możemy się od siebie nawzajem nauczyć - mówi o show Barbara Kurdej-Szatan.

Co będzie się działo w programie "Cudowne lata"?

Reklama

Dowiedzieć się, co starsze pokolenie lubi, jakiej muzyki słucha, jacy byli i jacy są, a także vice versa – jacy są teraz młodzi ludzie, jakie mają powiedzonka, czym żyją. Myślę, że to przepiękny program, nie tylko rozrywkowy, także edukacyjny. Bardzo lubię takie programy i tę niesamowitą energię, jaka wytwarza się między ludźmi na planie- stwierdza aktorka.

W programie widzowie zobaczą takie konkurencje jak "Hity z satelity", "Opole" czy "Czyj to telefon?". Nie zabraknie też wyzwań tanecznych w stylu "Let's dance" oraz quizów. Nowe show TVP2 będzie można oglądać już od 6 września,. Program emitowany będzie o godz. 20.50.