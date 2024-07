Wojciech Szczęsny ma powody do radości. Niedawno wraz ze swoją ukochaną żoną Mariną zostali po raz drugi rodzicami. Ich córka ma na imię Noelia.

Powstanie film o Wojciechu Szczęsnym

Już niebawem na platformie Prime Video ma pojawić się film dokumentalny poświęcony życiu polskiego bramkarza. Podczas rozmowy ze Szczęsnym autorzy podcastu "WojewódzkiKędzierski" poruszyli kilka związanych z tym kwestii. Zapytali Wojtka m.in. o relację z jego ojcem Maciejem Szczęsnym.

Reklama

W filmie o Beckhamie pojawiają się jego antagoniści. Tak, jak powiedziałeś, że u Lewego powinien się znaleźć Cezary Kucharski (były agent Roberta Lewandowskiego — przyp.red.) (...), to kto powinien się znaleźć w dokumencie o tobie, kto zaszedł ci za skórę? - zapytał Piotr Kędzierski.

Jaką relację ze swoim ojcem ma Wojciech Szczęsny?

Wojtek stwierdził, że niewiele jest takich osób. Niewiele jest osób, które zaszły mi za skórę. Powiedzmy, że Cezary Kucharski w mojej historii, w tym filmie, będzie - stwierdził.

Kiedy prowadzący zaczęli dopytywać, czy taką osobą będzie ojciec bramkarza, czyli Maciej Szczęsny, ten odpowiedział, że tak. Dodał, że nie chce, by film o jego życiu był swego rodzaju "laurką".

Ja twojego tatę lubiłem zawsze jako piłkarza, bo on miał ten charakter (...). Mimo że wy się nie spotykacie, to ja widzę w was jakąś taką historię, że wam to obu strasznie leży na sercu (...). Widzę tam happy end- stwierdził Kędzierski.

Szczęsny zaprzeczył i powiedział, że happy endu nie będzie.

Ja myślę, że życie to jest długi film i ja dzisiaj nie widzę tego happy endu, żeby była jasność. Mnie dziś nie zależy na tym, żeby te relacje się zmieniły. Szczerze? Jest mi trochę wstyd to mówić, bo to jest mój ojciec, ale jest mi nawet dobrze z tą sytuacją - wyznał.