Jacek Kurski i Joanna dziś Kurska a wcześniej Klimek stanęli na ślubnym kobiercu 18 lipca 2022 roku. Ślub odbył się w Sanktuarium w Łagiewnikach w kaplicy należącej do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Udzielił go ks. Andrzej Gołębiowski, kierownik redakcji Programów Katolickich TVP3 Kraków.

Jacek Kurski o swojej miłości do Joanny Kurskiej

To jest poważny związek, prawdziwa miłość, a ludzie zaangażowani są wierzący - tak o swojej miłości mówił były prezes TVP w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Ze swoją żoną poznał się w pracy w TVP. Ich związek został ujawniony w 2016 roku.

Czasami jest też tak, że żeby porozmawiać z mężem, muszę zapisać się przez sekretariat TVP do kolejki gości, z którymi spotyka się prezes. Za każdym razem jest bardzo zdziwiony, gdy mnie zobaczy - śmiała się Joanna Kurska w rozmowie z "Super Expressem".

W 2018 roku Kurscy wzięli ślub cywilny

W 2018 roku para wzięła ślub cywilny w Sulejówku. W 2021 roku na świat przyszła ich córka Klara Anna Teodora. Wcześniej Jacek Kurski przez 24 lata był mężem Moniki Mucek, Joanna Kurska również była wcześniej mężatką. Ich pierwsze małżeństwa zostały unieważnione przez sąd kościelny. To spotkało się z ogromną krytyką.

Ci, którzy nas krytykują, często żyją w konkubinatach i zdradzają swoich współmałżonków. (...) To ludzie nieszczęśliwi, którzy nie potrafią ułożyć sobie własnego życia. To ludzie nieszczęśliwi i samotni, którzy albo nie wierzą w miłość, albo nigdy jej nie spotkali. To jęk zawiści - mówił Kurski w rozmowie z "Sieci".

Ślub Kurskich w Łagiewnikach. Obydwoje unieważnili swoje poprzednie związki

Na ślubie obecni byli bliscy przyjaciele Kurskich. Wśród nich nie zabrakło m.in. prezesa PiS - Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry, Mariusza Błaszczaka oraz dziennikarki Danuty Holeckiej, czy szefa NBP Adama Glapińskiego.

Joanna Kurska w dniu ślubu miała na sobie białą, prostą suknię a w rękach dzierżyła bukiet czerwonych róż. Zaraz po ślubie świeżo upieczeni małżonkowie wraz z prezesem PiS wybrali się na Wawel, by odwiedzić grób pary prezydenckiej. Jarosław Kaczyński każdego 18. dnia miesiąca odwiedza miejsce pochówku swojego brata i jego żony.