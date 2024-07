Do zmiany władzy w TVP doszło w grudniu 2023 roku. Byli szefowie TAI, czyli Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki przez długi czas okupowali budynek TVP przy ul. Jasnej. Przez nowe władze zostali zwolnieni dyscyplinarnie na początku 2024 roku.

Były szef "Wiadomości" zapowiada film o przejęciu TVP

Jak się okazuje jeden z nich planuje nakręcić film o tym, co się wydarzyło. Chodzi o Marcina Tulickiego. Dawny wiceszef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zorganizował zbiórkę na realizację filmu dokumentalnego "Przejęcie". Kwota jaką chce zebrać do 100 tys. zł. Do tej pory kwota, jaka została wpłacona wynosi jedynie 9278 zł. To zaledwie 9 proc. oczekiwanego wsparcia.

Tulicki nie poddaje się i dziękuje każdemu, kto zasilił zbiórkę.

Kiedy premiera "Przejęcia" Marcina Tulickiego?

Pieniądze na film uzbierałem. Pozyskałem je dodatkowo poza zbiórką. Film o bezprawnym przejęciu mediów, prokuratury, generalnie instytucji Państwa, jest w dużej części gotowy. W sytuacji, gdy większość mediów milczy o skali bezprawia, łamaniu ustaw, taki film jest bardzo potrzebny i cieszę się, że udaje mi się go realizować - mówi Tulicki w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Choć zainteresowanie tematem spada. Tulicki uważa, że dokument ten jest niezbędny. Premiera "Przejęcia" ma odbyć się we wrześniu. W sieci już pojawiają się komentarze, że będzie to drugi "Smoleńsk". Czy film wzbudzi zainteresowanie?