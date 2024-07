Informacja o śmierci Grzegorza Blocha obiegła media kilkanaście dni temu. Stylista gwiazd, który współpracował m.in. z Agatą Młynarską i Marceliną Zawadzką zmarł 25 czerwca br. O jego śmierci poinformowała w mediach społecznościowych siostra.

Ostatnie chwile swojego życia Grzegorz Bloch spędził w szpitalu. Po jego śmierci prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci stylisty. Przeprowadzono także sekcję zwłok.

Sekcja wykazała m.in. masywne zmiany w płucach. Taki jest wstępny protokół otwarcia. Teraz czekamy na opinię lekarza biegłego, z której może nam wyjść zupełnie coś innego, co będzie skutkowało zmianą kwalifikacji prawnej - mówił Plejadzie Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Grzegorza Blocha?

Teraz podano szczegóły pogrzebu Grzegorza Blocha. Ceremonia odbędzie się w Porządziu niedaleko Pułtuska. Urna z prochami zostanie wstawiona w kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w poniedziałek, 8 lipca, o godz. 10.30.

Makijażystka Ewa Gil a prywatnie przyjaciółka Grzegorza Blocha zaapelowała, by osoby, które wybiorą się na pogrzeb, ubrały się w białe stroje.

O to prosi przyjaciółka i rodzina zmarłego stylisty gwiazd

Mam niezobowiązującą prośbę, aby ubrać się na biało na tę ceremonię, bo to anielski kolor i wiem, że to bardzo Grzesiowi się spodoba - napisała w sieci. Rodzina zmarłego zaapelowała, by podczas ceremonii nie były obecne media.

"Pogrzeb ma charakter prywatny. Rodzina nie życzy sobie udziału mediów oraz dokumentowania uroczystości. Prosimy o uszanowanie woli rodziny, przyjaciół i najbliższych" - czytamy w nekrologu.