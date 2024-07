Magda, którą gra Anna Mucha, to przyjaciółka Kingi Zduńskiej i jej męża Piotra, z którymi mieszkała w wynajmowanym w Warszawie mieszkaniu. Madzia była członkiem Akcji Humanitarnej, organizacji, z ramienia której została wysłana na kilka miesięcy z misją do Afganistanu i Sudanu. Jest matką chrzestną Lenki Zduńskiej, przybraną matką Maćka Romanowskiego oraz żoną Andrzeja Budzyńskiego. Mieszka w Grabinie i prowadzi pensjonat "Siedlisko".

Pożegnanie Anny Muchy

Teraz Anna Mucha podzieliła się z obserwatorami wiadomością, że znika z serialu. Na wideo, która aktorka pokazała na Instagram widać, że zamyka za sobą drzwi pensjonatu. Wnętrze Siedliska, zazwyczaj tętniące życiem, jest puste.

- A ja dzisiaj, zobaczcie, żegnam się z tym miejscem - relacjonuje Anna Mucha. - Tak to wygląda, kiedy nas nie ma, bo wtedy, kiedy jesteśmy, to czynimy to miejsce jeszcze ładniejszym - stwierdziła aktorka. A potem zaczęła mówić o opuszczeniu "M jak miłość".

Czy to już na zawsze?

- Żegnam się z tym miejscem, ponieważ to jest dzisiaj mój ostatni dzień pracy. Taka sytuacja - mówi wprost aktorka, ale za chwilę dopowiada najważniejszą część. - Ale bez obaw! Ostatni dzień pracy przed wakacjami. Po wakacjach znowu wracamy - przyznaje Anna Mucha.