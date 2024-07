Serial "M jak miłość" to wciąż uwielbiany przez wielu Polaków serial. Jego emisja trwa nieprzerwanie od 2000 roku. Dzięki tej produkcji popularność zdobyli tacy aktorzy jak Katarzyna Cichopek, Joanna Koroniewska, Kacper Kuszewski, czy bracia Mroczek.

Adriana Kalska znika z "M jak miłość"?

Wśród gwiazd, które w ostatnich latach zdobyły popularność są z pewnością Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski. Para nie tylko grała razem, ale też spotykała się w życiu prywatnym. Plotkowano nawet o tym, że ma dojść do ślubu, ale ostatecznie zakończyło się rozstaniem. W fabule serialu ich miłość także wygasła.

Niedawno nagrywana była nowa czołówka serialu. Fani "M jak miłość" mogli zobaczyć w sieci kulisy jej powstawania. Okazało się, że zniknęła z niej właśnie Adriana Kalska. Wywołało to lawinę spekulacji i pytań o jej dalszą przyszłość w "M jak miłość". Nie jest jednak zagrożona.

Ten aktor nie zagra już w produkcji TVP

Adriana Kalska pozostaje w "M jak miłość". Wciąż będzie ważną postacią - mówi osoba z produkcji w rozmowie z Pudelkiem.

O ile aktorka nadal będzie grać w serialu, o tyle inny aktor odchodzi. Mowa o Jakubie Józefowiczu, który wcielał się w postać Łukasza. Józefowicz nie pojawiał się już w ostatnich odcinkach. I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. On i jego serialowa partnerka, czyli Alżbeta Lenska nie są obecni w scenariuszu. Wyjechali i nie wrócą do Polski w najbliższych miesiącach - mówi informator Pudelka.

Katarzyna Cichopek dostała pracę w Polsacie. Zniknie z TVP?

Czy zniknie także Katarzyna Cichopek? Aktorka właśnie dostała angaż w Polsacie. Będzie prowadzić jeden z formatów a także wraz z Maciejem Kurzajewskim dołączy do zespołu nowej śniadaniówki stacji. Czy to oznacza, że zniknie z serialu? Informator Pudelka wyjaśnia, że Kasia Cichopek nadal będzie miała angaż w produkcji. To jedna z najważniejszych postaci dla fabuły. Uspokajamy widzów - grana przez nią Kinga Zduńska nie zniknie - wyjaśnia.