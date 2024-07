W tej chwili serial "La Promesa - pałac tajemnic" składa się z ponad 380 odcinków, w Hiszpanii ciągle powstają nowe. Grają w nim m.in. Eva Martín, Manuel Regueiro, Joaquín Climent czy María Castro. W role Jany i Manuela wcielają się Ana Garcés oraz Arturo Sancho.

Melodramatyczne perypetie

"La Promesa - pałac tajemnic" to produkcja kostiumowa. Akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku. Zobaczymy tu pieczołowicie odtworzone wnętrza z epoki jak też stroje. Bohaterką jest Jana, młoda i piękna kobieta, która przechodzi przez piekło. Była świadkiem morderstwa swojej matki i porwania brata. Matka tuż przed śmiercią kazała jej uciekać. Po latach Jana trafia na trop mordercy. Wiedzie on do rodu Lujan. Dziewczyna zatrudni się jako jedna z wielu służących w ich posiadłości - La Promesa. Chce wyjaśnić za wszelką cenę zbrodnię popełnioną na jej rodzinie i ukarać mordercę.

Rodzina Lujan to ludzie pyszni, bezwzględni i zimni. Na początku serialu w pałacu trwają przygotowania do ślubu dziedzica rodowego majątku, Tomasa. Podczas wesela jego brat Manuel ulega wypadkowi – życie mężczyzny ratuje Jana, która następnie zakochuje się w synu markiza de Lujan.

Kiedy i gdzie można obejrzeć serial "La promesa - pałac tajemnic"?

Telenowela właśnie zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej. Nowe odcinki można oglądać na kanale TVP2 w każdy czwartek i piątek o godzinie 15:05.