Kasia Cichopek kilka miesięcy temu została zwolniona z "Pytania na śniadanie". W czerwcu celebrytka pojawiła się na festiwalu Sopot Hit Festiwal organizowanym przez Polsat. Od razu pojawiły się spekulacje, że to zapowiedź powrotu do stacji.

Katarzyna Cichopek poprowadzi randkowe show

Teraz okazuje się, że Katarzyna Cichopek dostała swój program. "Moja mama i twój tata", bo taki tytuł nosi format, to randkowe show, w którym bohaterami są dojrzali single po przejściach, poszukujący miłości. Każde z nich ma inne doświadczenia życiowe i inną historię. Rodzice będą szukać miłości z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej - własnych dzieci.

Dorośli zamieszkają w mazurskiej willi, całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Zdecydują się, aby przez kilka tygodni poznawać i odkrywać siebie nawzajem, budować relacje, i zaskakiwać w zupełnie nowych okolicznościach. Uczestnicy programu to doświadczeni przez życie 40 i 50-latkowie, których historie staną się bliskie niejednemu widzowi. "Moja mama i twój tata" to także program o pięknych emocjach, relacjach z najbliższymi, ale także o trudach codzienności.

Kasia Cichopek pomoże szukać miłości

Dzieci zamieszkają w drugim domu, w którym na bieżąco będą śledzić i komentować poczynania rodziców. To one będą miały największy wpływ na życie swoich matek i ojców. Wreszcie – inaczej niż w życiu, to dzieci ostatecznie dadzą akcept rodzącym się uczuciom. Bo – jak mówi jeden z uczestników "W życiu wszystko łatwiejsze jest we dwoje". Zarówno szukanie miłości, jak i rozłąka z najbliższymi będzie testem dla relacji, jaką stworzyli rodzice ze swoimi dziećmi.

Jak wyjaśnia produkcja wybór na prowadzącą Kasi Cichopek nie jest przypadkowy.

"Empatyczna, obdarzona niezwykłym darem słuchania i rozumienia ludzi dziennikarka, psycholożka, matka i partnerka, która będzie czuwała nad losami mieszkańców mazurskich willi" - czytamy w komunikacie.