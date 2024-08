Małgorzata Rozenek to jedna z bardziej znanych polskich celebrytek. Od kilku lat jej mężem jest Radosław Majdan. Para doczekała się syna Henia.

Małgorzata Rozenek pojechała na wakacje

Niedawno na antenie TVN można było oglądać program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", w którym celebrytka mierzyła się z mężczyznami w różnych konkurencjach. Nie tylko praca w ostatnim czasie zajmowała jej głowę. Małgorzata Rozenek przeżywała także maturę i kwalifikacje na studia swojego syna Stanisława. Teraz wybrała się na zasłużony odpoczynek.

Kłótnia gwiazdy TVN i jej męża. O co poszło?

Wraz z Radosławem Majdanem postanowiła wynająć kamper i wybrać się do Holandii. W ostatniej chwili para zmieniła jednak kierunek podróży. Stwierdzili, że jest tam za zimno i ostatecznie pojechali na południe Europy. Już na pierwszym etapie podróży zaczęło być między nimi nerwowo.

Na swoim Instagramie Małgorzata Rozenek wyznała, że ruszyli z opóźnieniem, mieli sprzeczkę, a na dodatek uznała, że jest to wina jej trzeciego męża.

Ruszyliśmy. Z lekkim opóźnieniem, ale do tego się przyzwyczailiśmy. Do tego, że jest lekko nerwowo również. Działo się. Mój mąż trochę nie trzyma ciśnienia- słyszymy na nagraniu. Na odpowiedź Radosława Majdana nie trzeba było długo czekać. Były bramkarz wyjaśnił, że to nie on ma problemy z nerwami, ale jego żona.

Radosław Majdan wyjaśnia o co chodzi

Namawiał internautów, by zaglądali na konto i poznali prawdę na temat awantury.Dodał, że Małgorzata nie umie odnaleźć się na szlaku i dlatego mają problem.

Uspokajają się, Pysiula? No, jestem ciekawy... Zapraszam na swój Instagram i dowiecie się, kto tam naprawdę nie trzyma ciśnienia i kto nie jest stworzony do życia na szlaku - powiedział.