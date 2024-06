Jak donosi portal Wirtualne Media, w nowej ramówce Polsatu zobaczymy uwielbiany przez wielu telewidzów program "Awantura o kasę". Teleturniej dwie dekady temu prowadził Krzysztof Ibisz.

Kiedyś ta opowieść telewizyjna była troszkę inna, ale jeśli patrzę na moje teleturnieje, jak np. "Awantura o kasę" czy wcześniej "Życiowa szansa", to tak naprawdę sądzę, że one z powodzeniem mogłyby być emitowane także dzisiaj. Oczywiście skończyły się, bo każdy już miał po trzysta odcinków, ale myślę, że gdyby one wróciły, znowu byłyby wielkimi hitami - mówiłKrzysztof Ibisz jakiś czas temu w rozmowie z Polsat.pl.

Teleturnieje wracają do Polsatu?

Powrót teleturniejów do Polsatu to będzie ciekawa wolta. Stacja jakiś czas temu z nich zrezygnowała. Za to jej konkurencja ma ich na antenie wiele. W TVP są m.in. takie teleturnieje jak "Jeden z dziesięciu", "Koło fortuny" czy "Va Banque", a w TVN królują "Milionerzy".

"Awantura o kasę" - o co chodzi?

"Awantura o kasę" to teleturniej, który sprawdzał wiedzę uczestników z zakresu wiedzy ogólnej oraz sprawność w licytacji i negocjacjach. Za produkcją wykonawczą odpowiadała ATM Grupa. Polsat pokazywał go w latach 2002-2005.

Co mówi Krzysztof Ibisz?

Plejada zapytała Krzysztofa Ibisza, czy rzeczywiście niedługo ruszą zdjęcia do nowej edycji teleturnieju z nim jako prowadzącym. "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam" - powiedział tajemniczo Ibisz.