Jak co roku w maju tysiące polskich uczniów ostatnich klas liceów i techników przystępuje do matury. We wtorek odbyły się egzaminy z języka polskiego, a dzień później - z matematyki. Wśród tegorocznych maturzystów są też dzieci znanych osób, m.in. Vincent Ibisz - syn Krzysztofa Ibisza i Anny Nowak-Ibisz.

Siła spokoju Krzysztofa Ibisza

Matura to stres nie tylko dla zdających, ale również dla rodziców. W rozmowie z "Faktem" Krzysztof Ibisz zdradził, jakie emocje towarzyszą mu w tych dniach.

"Podchodzimy do tego spokojnie, ale nie da się ukryć, że emocje są ogromne i mimo wszystko stres. Gdy Vincent będzie pisał polski i matematykę, pracuję, ale sercem i głową będę z nim w trakcie egzaminów. Te dwa pierwsze dni są najważniejsze" - powiedział prezenter.

Anna Nowak-Ibisz wściekła na maturę z matematyki

Była żona Krzysztofa Ibisza nie jest tak spokojna jak on. W środę zamieściła na InstaStories bardzo emocjonalne relacje, w których wścieka się na Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Hej, Wy z CKE, zadowoleni??? Najwięcej młodzieży z dostosowaniami do matur w tym roku ever!!! Również maturzyści piszą w necie, że egzamin z matmy 2024 to tragedia i zły sen... Jakby nie dość tego, że pandemia zrobiła swoje żniwo z tymi rocznikami - denerwowała się Anna Nowak-Ibisz.

Najtrudniejsze zadanie na maturze 2024 z matematyki

Egzamin z matematyki okazał się wyjątkowo trudny. W sieci pojawia się wiele komentarzy uczniów, którzy pisali egzamin, że już szykują się na sierpniowe poprawki. Najwięcej emocji wywołało zadanie dotyczące wymiaru wybiegu w schronisku dla zwierząt. Oto jego treść:

W schronisku dla zwierząt, na płaskiej powierzchni należy zbudować ogrodzenie z siatki wydzielające trzy identyczne wybiegi o wspólnych ścianach wewnętrznych. Podstawą każdego z tych trzech wybiegów jest prostokąt. Do wykonania tego ogrodzenia należy zużyć 36 metrów bieżących siatki. Oblicz wymiary x oraz y jednego wybiegu, przy których suma pól podstaw tych trzech wybiegów będzie największa. W obliczeniach pomiń szerokość wejścia na każdy z wybiegów. Zapisz obliczenia.