Program "Bitwa o gości" to polska wersja formatu "By my guest". Formuła tego reality-show przypomina również emitowany na antenie TVN program "Ugotowani", ale skupiony jest wokół branży hotelarskiej.

Uczestnicy to właściciele pensjonatów, hoteli oraz wszelakich miejsc noclegowych. W każdym odcinku odwiedzają się nawzajem, spędzają dobę hotelową i oceniają dane miejsce. Na koniec decydują, ile zapłaciliby za taki nocleg.

"Bitwa o gości" znika z anteny TVN

"Bitwa o gości" emitowana była w TVN w okresie od 1 października do 19 listopada ub.r. w niedziele o 17.35. Program oglądało średnio 711 tys. osób. Wstępnie planowano, że jesienią 2023 roku zobaczymy drugi sezon formatu.

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl trwały rozważania w jakiej formule kontynuować "Bitwę o gości", czy np. pozostawić niemal 1,5-godzinne odcinki emitowane raz w tygodniu. Ostateczna decyzja jest taka, że programu nie będzie. Castingi do formatu nie odbywają się. Powodem, jak informuje stacja, są inne plany ramówkowe.